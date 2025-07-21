«Дикость и больше ничего»: директор Театра им. Вахтангова об отмене концерта Гергиева в Италии

Глава Театра им. Вахтангова считает отмену концерта Гергиева в Италии безумием

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maurizio Maule; 5-tv.ru

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По мнению Кирилла Крока, Европа все чаще стала демонстрировать признаки русофобии.

Отмена выступления российского дирижера и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева в Италии вызвала резонанс в культурной среде. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с 5-tv.ru назвал это решение проявлением иррациональности. ⠀

«Это безумие, которое творит цивилизованная Европа, когда связывают талант, божье дарование маэстро с его политическими взглядами, поддержкой нашей страны. <…> Дикость и больше ничего», — отметил он.

Он подчеркнул, что искусство должно существовать вне политики и не превращаться в инструмент идеологических разделений.

Кирилл Крок также отметил, что Европа, ранее воспринимавшаяся как оплот гуманизма и открытого диалога, сегодня все чаще демонстрирует признаки русофобии и культурной цензуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против выступления музыканта выступили представители российской оппозиции и украинские общественники.

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