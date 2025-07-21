Путин присвоил режиссеру Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прошлым летом сценарист возглавил Театр Романа Виктюка в Москве.

Президент РФ Владимир Путин присвоил театральному режиссеру Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России». Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной», — говорится в официальном документе, подписанным главой государства.

Константин Богомолов снял такие кинокартины, как: «Содержанки», «Псих», «Хороший человек» и другие. За свою творческую жизнь режиссер поставил порядка 50 спектаклей. Многие его постановки можно увидеть в Москве. Многие годы работы Богомолова показывали на сцене в Санкт-Петербурге.

Прошлым летом Константин Юрьевич возглавил Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену «Мельников». При этом Богомолов сохранил свою должность в Театре на Бронной.

Кроме того, на портале также размещена информация о том, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» артиста столичного Театра «Русская песня» Вячеслава Манучарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юру Борисова утвердили на роль в фильме про разработчика OpenAI.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

