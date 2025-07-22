Покорители высот: ветераны СВО на протезах ног впервые в мире взошли на Эльбрус

Ветераны СВО на протезах ног впервые в мире взошли на вершину Эльбруса

Фото: 5-tv.ru

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Участники похода достигли пика самой высокой горы Европы, который находится на 5642 метрах над уровнем моря.

Ветераны специальной военной операции (СВО) на протезах ног впервые в мире поднялись на пик горы Эльбрус. Об своих впечатлениях рассказали сами участники восхождения и их сопровождающие.

Всего на самую высокую вершину Европы поднялись шесть ветеранов СВО в рамках проекта «Время сильных». Они покорили высоту в 5642 метра над уровнем моря.

«Огромное спасибо, что меня вытащили, замотивировали и натренировали. Это очень интересный и полезный опыт. Спасибо нашим врачам и гидам! И всем-всем причастным к проекту — огромное спасибо!» — поблагодарил один из участников подъема и ветеран СВО Денис Шейн-Митрофанов.

Медик команды восхождения, заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники» Александр Фокин отметил, что натренировать людей к такому походу непросто. Нужно было не только подготовить ветеранов к высокогорью, а также повысить уровень их физической формы, раскрыть резервы организма, к тому же вдохновить и вселить уверенность в современные возможности медицины и профессионализм людей. Большую роль в этом сыграла уникальная медицинская программа, которую разработали специалисты Группы компаний «Мой медицинский центр».

Сегодня во многих регионах России есть сотни специализированных центров, работающих с протезированием. Участники СВО после ампутации получают сертификаты для протезирования в любом из этих центров. Ни в одной другой стране мира нет такого же основанного на высокой социальной ответственности подхода к этой проблеме.

«В основе нашей работы лежит персонализированный подход, учитывающий образ жизни человека, его увлечения и стремления, физические и психологические особенности», — пояснил ведущий протезист компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев.

Он отметил, что для этого восхождения пришлось модернизировать, настраивать и адаптировать их продукцию для условий высокогорья.

Проект «Время сильных» был реализован Группой компаний «Мой медицинский центр» и центром протезирования «Бионика 2.0» и получил поддержку от Государственного фонда «Защитники Отечества», АО «КАВКАЗ. РФ» и Министерства чрезвычайных ситуаций России. Помощь в восхождении оказал и Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.

Важность поддержки в адаптации и стремлении найти себя в мире после возвращения из зоны боевых действий отметила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она подчеркнула, что, несмотря на травмы и инвалидность, эти люди остаются полноценными членами общества, опорой для семьи и Родины.

«Герои осваивают новые специальности, выходят на работу, активно занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, спортом. Восхождение на Эльбрус еще раз показывает, что для них нет ничего невозможного», — подчеркнула Цивилева.

Проект «Время сильных» стартовал в апреле 2025 года, накануне празднования 80-летия Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что музейный город на ВДНХ предоставил льготы участникам СВО и членам их семей.