«Должен быть выше»: Путин назвал необходимый коэффициент рождаемости в РФ

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В Удмуртии он сейчас составляет 1,39 — немного выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже, чем в среднем по России.

Коэффициент рождаемости в России должен быть равен 2,1. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

В докладе лидеру государства глава республики отметил, что в Удмуртии сегодня коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по стране, и равен 1,39. Бречалов подчеркнул, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 1,6. К тому же в регионе наметился положительный тренд на многодетность, добавил Бречалов.

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — заметил лидер государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вадимир Путин назвал хитрюгой сотрудника Магнитогорского металлургического комбината после вопроса о программе «Молодая семья». Россиянин объяснил, почему он с супругой до сих пор не стали родителями и внес свое предложение для исправления подобных ситуаций в молодых ячейках общества.

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