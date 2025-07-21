Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Власти Незалежной подтвердили, что отдавали распоряжения «рассредоточению» самолетов с аэродромов на западе страны.

Румынские военные зафиксировали кратковременное нарушение своего воздушного пространства. Как заявило Министерство обороны Румынии, инцидент был связан с украинскими летательными аппаратами, но какими именно — неизвестно.

По данным ведомства, в период с половины четвертого до шести утра по московскому времени в приграничной зоне над территорией Украины было замечено больше десяти украинских объектов. Четыре из них, по предварительной информации, случайно залетели на территорию Румынии в район населенных пунктов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. В министерстве подчеркнули, что речь идет о непродолжительном и непреднамеренном пересечении границы.

По данным ведомства, власти Незалежной подтвердили, что отдавали распоряжения «рассредоточению» самолетов с аэродромов на западе Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что буквально за три часа силы ПВО сбили 43 летательных аппарата самлетного типа над регионами России. В Орловской области средства ПВО ликвидировали 14 аппаратов, семь — в воздушном пространстве Московского региона. Кроме того, четыре дрона были уничтожены в Калужской области, еще один — в Белгородской. Самое большое количество выдалось над Брянской областью — 17 беспилотников.