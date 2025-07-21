Путин обсудил с главой Удмуртии социально-экономическую ситуацию в республике

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Отдельно были затронуты вопросы поддержки участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Обсуждали социально-экономическую ситуацию в республике, а именно — развитие сферы дорожного строительства, гражданской промышленности и ОПК.

Стороны также обсудили поддержку участников спецоперации, в том числе программу профессиональной адаптации бойцов.

Бречалов во время встречи с Путиным отметил высокий уровень патриотизма региона.

«С Фондом „Защитники Отечества“ очень активно работаем. Это наши военнослужащие, члены их семей. 96% обращений отработаны положительно», — подчеркнул глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры со старшим советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Лариджани. Темой встречи стало обсуждение обострения ситуации на Ближнем Востоке и возможных шагов по стабилизации обстановки. Об этом журналиста сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.