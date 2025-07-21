Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев стал отцом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Об этом рассказала его коллега по проекту «Фабрика звезд» Ирина Тонева.

Павел Артемьев, бывший солист группы «Корни», стал отцом. Этим радостным событием поделилась его коллега по проекту «Фабрика звезд» Ирина Тонева во время эфира «Радио 1». Хотя сам Артемьев предпочитает держать свою жизнь в секрете, его коллега приоткрыла завесу тайны, рассказав, что 42-летний артист давно наслаждается радостями отцовства.

Во время эфира Ирина Тонева делилась планами о возможном совместном дуэте со старым приятелем и проговорилась, что он уже как два года отец. Других комментариев по поводу малыша она не дала.

Имя матери и ребенка все еще остаются в секрете, но самые активные поклонники уже строят свои догадки и проводят расследования. Пока большая часть пользователей сети считает, что именно актриса Инна Сухарецкая подарила артисту ребенка, так как в прошлом году они пару раз выходили вместе в свет.

Напомним, Павел Артемьев покинул группу в 2012 году по собственному желанию, чтобы построить сольную карьеру. Сейчас он иногда снимается в кино, продолжает развиваться в сольных выступлениях и, судя по всему, строит счастливую семейную жизнь.

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