Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии

Фото: 5-tv.ru

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Она получила от потерпевших более 200 миллионов рублей «под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями», но обязательства не выполнила.

Хамовнический суд Москвы приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к семи годам лишения свободы за серию мошенничеств в особо крупном размере, сообщила столичная прокуратура.

Ее признали виновной по делу, связанному с махинациями на сумму свыше 200 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено в течение трех лет заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следствие установило: Спиридонова на протяжении нескольких лет обманывала клиентов под видом покупки, продажи и реставрации ювелирных изделий. Одни покупатели оставались без украшений после предоплаты, другие теряли собственные изделия, отданные на ремонт или комиссию. Позже выяснилось, что часть этих украшений была сдана в ломбард. Всего Спиридоновой вменили 19 эпизодов мошенничества.

На суде предпринимательница признала вину, однако выразила несогласие с оценкой ущерба по некоторым эпизодам и рядом гражданских исков. Во время последнего слова она заявила о раскаянии и попросила отсрочку наказания до тех пор, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Адвокаты также настаивали на более мягком решении суда.

Дарью Спиридонову задержали еще в феврале 2023 года после очной ставки с одной из потерпевших. Сначала она находилась под домашним арестом, но позже была заключена под стражу. Суд счел представленные доказательства убедительными и назначил наказание в виде реального срока в колонии общего режима.

История с брендом Darvol стала одним из громких дел в сфере luxury-ритейла: ранее компания позиционировала себя как доверенный поставщик эксклюзивных украшений. Теперь же имя бренда ассоциируется с одной из крупнейших ювелирных афер последних лет.

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