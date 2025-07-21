Агента украинских спецслужб задержали в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Он планировал теракт с использованием БПЛА.

В Петербурге предотвращен теракт с использованием беспилотников. В ФСБ сообщили о задержании агента украинских спецслужб, который помогал навести вражеские дроны.

На оперативных кадрах видно, как непосредственно перед задержанием подозреваемый сжигает некий документ. Установлено, что он сам предложил свои услуги украинским кураторам — собирал информацию о предприятиях и объектах Минобороны.

Суд арестовал пособника террористов. Возбуждено уголовное дело.