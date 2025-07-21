Водная ловушка: Москву и Подмосковье затопило из-за продолжительного ливня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В области рухнул мост, в столице тонут автомобили и заливает переходы.

Мощные осадки частично парализовали работу столичного метро: от станции «Октябрьская» до «Беляево» перестали ходить электрички, затопило один из переходов на МЦД. А в Подмосковье из-за непогоды рухнул мост — без автобусного сообщения остались сразу три поселка. Как скоро циклон уйдет из столичного региона? Расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Понедельник — день тяжелый. Собравшихся на работу москвичей ожидало печальное зрелище — утонувшие автомобили.

Добираться приходилось, в буквальном смысле, цепляясь за сушу. Тротуары ушли под воду.

«Пробка большая, воды видите сколько — море, море, море, море <…> На такси ожидание длительное, отказываются. Маршрут менять приходится», — делится женщина на остановке.

Те, кто выбрал общественный транспорт, никуда не успели. Вот затопленный переход на МЦД Павшино. Его люди переходили сначала вброд по щиколотку. Вода прибывала, потом уже по пояс.

Потом в переход можно было зайти только с аквалангом, его затопило до потолка. Те, кто поехал на метро, сначала форсировали море у входа, но встала Калужско-Рижская ветка. Пассажирам предлагают пересесть на автобусы. Но и в них сегодня можно потонуть.

А дождь не прекращается. Так выглядит участок МКАД в районе рынка «Садовод». Проезжая часть ушла под воду. Машины едут очень медленно, чтобы не создавать волны. И, преимущественно, выбирают левый ряд, потому что из-за уклона он находится выше. А вот в правом ряду — глубоко, перед этой лужей растянулась огромная пробка.

Отчаянные водители охлаждали свой пыл, получив гидроудар. На Шмитовском проезде машине скорой потребовалась помощь. Она оказалась в водной ловушке. Коммунальные службы переведены в повышенный режим.

Проливной дождь шел не прекращаясь всю ночь и к утру только усилился. Причина — циклон, накрывший центральную часть России.

«Ну раз фронтальный раздел, значит, плотные облака, грозовая деятельность. Град даже прогнозируется, усиление ветра до 15 метров в секунду. Является ли это чем-то необыкновенным? Да нет. Гроза, гроза, июльская гроза», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

50 литров на метр. Столько дождевой воды обрушилось на Москву. И это парализовало работу службы доставки. Цены на такси выросли.

«На сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье перевыполнена, местами — в два раза. Льет и в других центральных регионах России», — отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

И, похоже, на эту неделя погода становится законодателем моды. Дресс-код этой рабочей недели — дождевик и резиновые сапоги. Потому что, по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся.

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