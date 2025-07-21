Иран проведет трехстороннюю встречу с РФ и Китаем 22 июля

Фото: 5-tv.ru

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Переговоры пройдут в Тегеране.

Иран проведет трехстороннюю встречу с Россией и Китаем 22 июля в Тегеране по поводу ядерной тематики. Об этом сообщили в МИД Ирана. Встреча пройдет на уровне глав министерств иностранных дел.

Российский лидер Владимир Путин ранее провел переговоры со старшим советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Лариджани. Обсуждались обострение ближневосточного конфликта, а также возможные пути для того, чтобы стабилизировать обстановку.

Переговоры прошли 20 июля в Кремле. Состоялся обмен мнениями по актуальной ситуации в регионе. Был затронут и обширный круг вопросов, в их числе — развитие ядерной программы Ирана, усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также меры, которые могли бы способствовать деэскалации.

О подробностях обсуждения ничего не известно. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча носила обстоятельный и откровенный характер.

Путин также отметил значимость продолжения контактов между РФ и Ираном для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.