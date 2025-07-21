ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии за передачу сведений разведке Украины

Фото: ФСБ России

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Возбуждено дело о госизмене, задержанный арестован.

Уроженца Молдавии, передававшего Украине данные о нахождении российских военных баз, задержали в Рязани. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, 25-летний мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Задержанный передавал разведке Незалежной информацию о подразделении ВС РФ. Кроме того, задержанный собирал сведения о предприятиях ОПК.

На допросе уроженец Молдавии признался, что совершал противозаконные действия за «вознаграждение». СБУ обещала мужчине отправить его во Францию, где он якобы смог бы вступить в ряды ВСУ.

Также в сообщении ФСБ говорится, что задержанный общался со своими кураторами с 2024 года. Украинские спецслужбы давали ему задания через мессенджеры.

Мужчине предъявили обвинение по статье госизмена. Сейчас он находится под стражей. Следствие устанавливает все детали преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб. Мужчина передавал СБУ данные о нахождении военных баз и ПВО на территории полуострова.