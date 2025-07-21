Китай выразил протест в связи с принятием 18-го пакета санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти Поднебесной заявили, что подобные ограничения не имеют под сбой никаких оснований.

В Китае выразили протест против 18-го пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС). Сообщение с таким заявлением было опубликовано на сайте Министерства коммерции КНР.

«Китай выражает решительный протест и сильное недовольство. Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — написано на портале ведомства.

Кроме того, Китай призвал страны Старого света прекратить неправомерно включать в санкционные списки компании из Поднебесной. Власти КНР пообещали принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

В ведомстве отметили, что действия союза влияют на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС негативно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минсельхоз США уволил 70 сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР. Американские чиновники отметили, что данное решение было продиктовано мерами обеспечения национальной безопасности.