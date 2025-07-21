В унисон со зрителями: Расторгуев впервые исполнил песню «Конь» вместе с сыном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Наследник певца занял его сценическое место в опере «Князь Владимир».

Народный артист России и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев впервые спел песню «Конь» с вместе со старшим сыном Павлом на фестивале VK Fest-2025, прошедшем в «Лужниках».

Музыкант вместе с наследником, а также композитором Игорем Матвиенко и артистами этно-оперы «Князь Владимир» исполнили знаменитую песню группы «Любэ». Выступали они акапельно, но при полноценной поддержке зрителей, которые пели в унисон с артистами.

Старший сын Николая Расторгуева ранее занял сценическое место отца в опере «Князь Владимир». Павел, как до этого его знаменитый отец, исполнит роль Федора — наставника великого правителя.

Стоит отметить, что наследник солиста группы «Любэ» очень похож на знаменитого родителя. Это делает преемственность роли в этно-опере особенно символичным.

Сообщили и еще об одной рокировке в составе постановки. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, не будет больше играть в «Князе Владимире». На его место пришел хореограф Даниил Благов.