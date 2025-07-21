Семь авиарейсов перенаправили в Пулково из Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В аэропортах были введены временные ограничения.

Семь авиарейсов были перенаправлены в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из Москвы. Об этом стало известно из сообщения «Известий» со ссылкой на аэропорт.

Причиной изменения назвали введение запретов на полеты в воздушных гаванях российской столицы.

Помимо этого, что в ночь на 21 июля представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о том, что введены временные ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

До этого сообщалось, что в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода ввели временные запреты на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Внуково отмечалась аналогичная ситуация.

Также ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры «Победы» в Шереметьево заблокировали посадку на рейс в Минводы. Граждане собрались у выхода на посадку и перекрыли проход, чтобы выразить возмущение задержкой рейса и отсутствием информации от перевозчика вовремя. Известно, что по месту события были вызваны представители службы безопасности аэропорта. Позднее представители «Аэрофлота», в группу которого входит «Победа», пояснили происходящее корректировками в расписании.