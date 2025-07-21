Тяжелая ноша: в августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
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В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Требования к ранцам ужесточат.
В России ужесточат требования к школьным рюкзакам. В августе в стране вступит в силу новый ГОСТ. Материал должен быть прочным, негорючим и не выцветать. А сам по себе рюкзак - не очень тяжелым. Так, для учеников младших классов его максимальный вес составит 700 граммов.
Кроме того, все школьные рюкзаки оснастят светоотражающими элементами.