В России введут штрафы за оплату криптовалютой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru
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Физическим лицам может грозить наказание от ста тысяч рублей.
Россиян в 2026 году начнут штрафовать за оплату криптовалютой. Сумма наказания для физических лиц составит от ста тысяч рублей, выяснили «Известия».
Несмотря на то, что платить криптовалютами запрещено в России уже четыре года, такая практика популярна во многих сферах. К примеру, в сегменте видеоигр, онлайн-курсов, при выплате зарплат в IT-индустрии. Также этой лазейкой пользуются для обхода санкций при международных расчетах.
Согласно нововведениям, такие операции будут наказываться не только штрафом, но и конфискацией криптовалюты, которая использовалась незаконно.