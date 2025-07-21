Запретная прогулка: некоторые речные экскурсии в Петербурге могут быть опасны

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Владельцы катеров все чаще заходят в акваторию Невы по ночам, не имея на это разрешения.

Билетом в один конец может оказаться покупка экскурсии по рекам и каналам Петербурга на маломерном судне. Именно летом, в сезон белых ночей, тысячи туристов скупают индивидуальные прогулки на катерах, чтобы буквально на расстоянии вытянутой руки посмотреть на разведенный Дворцовый мост и сделать фотографии.

Ну а то, что у таких судовладельцев нет даже лицензии на работу, и появляться в акватории Невы ночью им запрещено — знают далеко не все гости Северной столицы. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова тоже отправилась на катере, но не отдыхать. Она оценила масштабы нелегального бизнеса, а также безопасность таких прогулок.

Капитан слушает неразборчивую речь по рации и следит за тем, что происходит на борту. И все это под песни отдыхающих. А Нева в первом часу ночи напоминают оживленную трассу. Малоопытному судоводителю лучше в такое время здесь не показываться.

«Я мало того, что слушаю пассажиров и рацию, я еще контролирую обстановку на 360 градусов. Вот вы можете посмотреть назад, за нами небольшая вереница из маломеров и теплоходов, и надо понимать потенциальную опасность», — рассказал капитан маломерного судна Михаил Мячин.

«Пассажирам сейчас совсем не хочется думать о правилах и ограничениях. У кого-то новый год посреди июля, как на этом катере. А эксперты замечают множество нарушений», — отмечает корреспондент.

«Вот это судно сейчас шло явно быстрее чем положено, да? Даже визуально заметно», — спрашивает корреспондент.

«Быстрее, чем положено. Скорость движения в наших реках и каналах ограничена. На разных участках по-разному, но в целом, пять километров в час», — отвечает председатель экспертного Морского совета Александр Недошивин.

При этом ЧП на борту и за его пределами легко могут организовать и пассажиры. В погоне за эффектными кадрами многие не соблюдают элементарные меры безопасности.

Все больше маломерных судов появляется в акватории, все спешат на развод моста. И многие пассажиры явно пьют алкоголь, однако жилетов практически ни на ком нет.

Устремляются в центр, чтобы запечатлеть тот самый момент, когда Петербург влюбляет в себя вновь даже коренных жителей. Ведь они, как раз, обычно предпочитают спать в это время и не знают, что на Неве так сейчас — каждую ночь. Подобный ажиотаж увидишь не в любом европейском речном городе. Внутренний туризм развивается. А, соответственно, и число перевозчиков-нелегалов растет.

«Некоммерческим маломерным судам и гидроциклам запрещено находиться в акватории центра с 23 часов до пяти утра. Но сейчас здесь сотни катеров с туристам. Лицензии на перевозку пассажиров никто не спрашивает», — отмечает корреспондент.

Такие лицензии в Петербурге имеют 600 маломерных судов. Каждый год этот показатель растет. Но пока легальное предложение не покрывает спрос, отмечают эксперты.

«Сама процедура регистрации судна под регистр и получения всех этих документов — это довольно сложная административная задача и расходы и хлопоты, поэтому многие судовладельцы не шли на это. То есть, экономят», — добавил Недошивин.

Если судно не используется в коммерческих целях, к техническому состоянию и квалификации капитана применяются упрощенные нормы. А вот такая папка документов нужна чтобы легально зарабатывать деньги на перевозках. И пассажир, купивший билет, вправе попросить документы.

Но пассажиры интересуются этим крайне редко. Вряд ли спросили документы и эти девушки, которые отмечали день рождения на катере. У судна сломался руль, его стало уносить ветром. На помощь пришел экипаж другого катера.

Таких аварий становится больше год от года. Вероятно, причина именно в том, что судовладельцы спешат к разводу мостов, но не спешат проходить необходимые проверки — процесс сложный и отнимает много времени. Процедуру получения лицензии для судовладельцев планируют упростить юридически, изменения вступят в силу в сентябре. Но это не означает снижения технических требований. Да и капитанам придется подтянуться до определенного уровня квалификации.