Один человек погиб в результате аварии в Тюменской области
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Фото, видео: 5-tv.ru
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На трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и двух легковых автомобилей.
В обстоятельствах крупной аварии разбираются тюменские инспекторы. На трассе столкнулись грузовик и две легковушки — погиб человек. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
От удара машину отбросило на другой легковой автомобиль. Его водитель и пассажир остались живы, но получили тяжелые травмы.