На пике сезона отпусков: первый рейс из Петербурга в Геленджик запланирован на 6 августа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Бронирования на курорте выросли до 50%.

Тысячи отдыхающих сейчас едут на отдых не только в Крым. По-настоящему жаркое направление — Геленджик. Всего за несколько дней город стал одним из самых востребованных курортов в России.

После возобновления авиаперелетов число бронирований в местных отелях взлетело до 50%. Мощным драйвером стало открытие самого современного в стране аэропорта. Теперь с первых минут Геленджик встречает туристов удобной и технологичной авиагаванью, которой ему так не хватало. Впечатления первых гостей, которые прибыли в город на самолете — в репортаже корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

На пике сезона отпусков для тысяч российских семей лучшего места, чем побережье Черного моря, нет! Это видно даже в жаркий полдень в Геленджике. Променад — и тот поближе к пляжам, чтобы в любой момент можно было окунуться.

Если прогулка в открытом море, то неприменно на одной волне с самыми опытными проводниками.

Курорт, который был здесь пять лет назад и который расцвел сейчас, можно сказать, — два разных курорта. Открытие еще одних воздушных ворот юга России дало огромный импульс развитию туристической отрасли, а занчит все больше людей захотят вернуться сюда вновь, тем более сейчас сделать это может с максимальным комфортом и очень быстро.

Открытие аэропорта в Геленджике — грандиозное событие не только городского или даже регионального — всероссийского масшатба. Такого технологичного, красивого и комфортного терминала нет ни в одном городе России. Инвесторы уникального проекта — Акционерный Банк «РОССИЯ» и банк ВТБ.

«Аэропорт безумно красивый, три года с нетерпением ждали, когда откроется аэропорт, как только услышали, что открыты продажи, сразу купили билеты. Семь часов ехать из Сочи по серпантину или выйти в город — это, коненчо, большая разница, мы очень рады, что аэропорт заработал», — рассказала туристка Елена.

Пассажиры даже немного задерживаются, чтобы полюбоваться архитектурой и интерьером. Геленджикская воздушная гавань стала еще одной достопримечательностью.

Светлана Тюрикова прилетела первым рейсом из Москвы. С мужем и внуком отдыхают уже второй день. На любом другом транспорте — только бы подъезжали к морю.

«Ну, город Геленджик в последнее время очень сильно изменился. У нас есть прекрасная возможность сравнивать с тем, что было раньше и что сейчас. Он становится более современным, более привлекательным», — рассказала пассажир Светлана Тюрикова.

Сегодня Геленджик — одно из самых популярных и перспективных мест как для отдыха, так и для инвестиций. И открытие нового аэропорта открывает безграничные возможности. Это уже оценили отельеры. Спрос бронирований вырос на треть, как только появились новости о рейсах из Москвы. В ближайшее время прилетят самолеты и из других городов.

Геленджиский аэрпорт — кульминация отдыха для вылетающих, потому что здесь тоже можно расслабиться. Для прилетающих это только приятное начало путшествия.

Аэропорт расширяет географию полетов. С каждым днем рейсов все больше, билеты на ближайщие уже раскуплены. В Новороссийск, Анапу и вообще весь Краснодарский край, кстати, тоже будет удобнее, быстрее и проще добираться. Но теперь самая большая бухта на черноморском побережь задает тон соседям, потому что обрастает новыми технологичными объхектами и точками притяжения.

Вот самая большая в России марина на 300 яхт лютого размера. Набережная — почти 15 километров, с различными ресторанами, кафе и пляжами по пути, на любой вкус. Предгорье обвивают виноградники. А ближе к морю скоро появится новая столица страны — винная. Уникальный проект Акционерного Банка «РОССИЯ». «Белый мыс» — это 42 тысячи квадратных метров, концептуальные рестораны, музей, лаборатории, огромная коллекция вин, учебный комплекс. И этот винный город гармонично вписан в природный ланшафт. А неподалеку уже открыт первый в стране круглогодичный гольф клуб.

Премьеры спектаклей или гастроли любимых артистов — за этим и местые жители, и туристы идут в «Геленджик Арену». И из Петербурга сюда лететь — меньше пяти часов!

В год аэропорт способен принять миллион пассажиров. Ну а курорт, который теперь под крылом парящей птицы, готов к очередному витку туристического и экономического развития.