Воронеж затопило после сильного ливня

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

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В некоторых районах города движение транспорта парализовано.

Улицы Воронежа оказались затоплены после сильного ливня. На дорогах — бурлящие потоки, движение транспорта парализовано. Вода прибывала так быстро, что ливневки и городские службы не успевали с ней справиться. На улучшение погоды жителям региона рассчитывать не стоит и сегодня. Объявлено штормовое предупреждение, и ожидается очередной удар стихии.