В Бухаресте прошла масштабная антиправительственная акция протеста

Фото: Vadim Ghirda/ТАСС

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Демонстрация завершилась столкновениями с полицией.

Антиправительственная акция, прошедшая 20 июля в столице Румынии, переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает Radio Romania Actualitati (RRA) со ссылкой на оперативные службы.

Протест, организованный сторонниками бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, прошел на площади Победы — у здания румынского правительства. По предварительным данным, участие в акции приняли около 300 человек. Демонстранты выражали несогласие с результатами президентских выборов 2024 года.

«Демонстрация <…> в течение всего дня была отмечена напряженностью между протестующими и правоохранительными органами, в результате чего были ранены четыре жандарма», — сказано в материале.

Также сообщается, что участники акции перекрыли движение транспорта. Два водителя грузовиков, перегородивших автомагистраль, спровоцировали дорожный затор длиной 23 километра. В отношении них возбуждены дела — им грозит от трех месяцев до двух лет лишения свободы.

Ранее, писал 5-tv.ru, новый президент Румынии Никушор Дан отказался пожать руку Патриарху. Инцидент произошел на церемонии инаугурации.