Нокаут иконам запада: звезды на синей дорожке VK Fest 2025

«Смотри, над нами звезда огромная летит. Ой, я вижу на ней висит Клава Кока…», — обсуждали удивленные гости появление певицы.

Чтобы осознать величие свободы своей родины, нужно иногда взглянуть на креативность ее «звезд». Будем надеяться, что наши устроили столь роскошные шествия во второй день VK Fest 2025 в Лужниках, чтобы в соц сетях окончательно перестали обсуждать западных селебрити, а в памяти фанатов остались только русские дивы и кавалеры. И что же не сделаешь ради любимой страны!

Только представьте, на что был бы похож этот фантастический раут, если бы летом темнело не так поздно… Настоящий бал трансформаций в мистическом сумраке и сумерках!

О том, чего давно не было в жизни Мити Фомина, в кого превратилась Аня Покров, чему не рад Филипп Бедросович, на кого у Ольги Серябкиной получилось подать в суд, почему SHAMAN вышел неодетым, почему, глядя на Дмитрия Журавлева хочется петь о пилоте, — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru