Нокаут иконам запада: звезды на синей дорожке VK Fest 2025
Буря креативных идей затопила все стеснения, и российские селебрити устроили настоящие соревнования по безумству в выборе наряда!
«Смотри, над нами звезда огромная летит. Ой, я вижу на ней висит Клава Кока…», — обсуждали удивленные гости появление певицы.
Чтобы осознать величие свободы своей родины, нужно иногда взглянуть на креативность ее «звезд». Будем надеяться, что наши устроили столь роскошные шествия во второй день VK Fest 2025 в Лужниках, чтобы в соц сетях окончательно перестали обсуждать западных селебрити, а в памяти фанатов остались только русские дивы и кавалеры. И что же не сделаешь ради любимой страны!
Только представьте, на что был бы похож этот фантастический раут, если бы летом темнело не так поздно… Настоящий бал трансформаций в мистическом сумраке и сумерках!
О том, чего давно не было в жизни Мити Фомина, в кого превратилась Аня Покров, чему не рад Филипп Бедросович, на кого у Ольги Серябкиной получилось подать в суд, почему SHAMAN вышел неодетым, почему, глядя на Дмитрия Журавлева хочется петь о пилоте, — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru
Нюша выстраивает связь с космическими системами или же превратилась в жгучую амазонку? Впрочем, и то, и то подходит под глубокий внутренний мир певицы, любящей психологию и знакомства с иными воплощениями. А вам как Нюшина прическа?
1/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Была бы погода летом так стабильна, как союз Джигана и Оксаны Самойловой. Эти двое атакуют внимание своим юмором, придуманным на пару. Оксана, как всегда разговорчива с толпой, а Джиган делает вид, что не понимает и использует для коммуникации супругу! Вот такая вот ирония!
2/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Только приземлилась! Клава Кока спустилась на синюю дорожку ВК феста с огромной серебряной звезды, парящей по небу. Что ж, с вызовом и экстравагантно! А весь наряд напоминает любимый сладкий напиток певицы — кока колу.
3/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Мой необычный образ — его отсутствие. SHAMAN уж точно войдет в историю, как взломщик систем. Ярослав Дронов, предпочитая простоту и русский дух, не стал отвлекать внимание от красивой природы своей родины и отказался от пошивки наряда для подиума. Кажется, этим он выделился ярче всех!
4/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Аня Покров и Артур Бабич после экскурсии на шоколадную фабрику Вилли Вонки. Помните этот фильм? Аня похожа на Вайолет, которая съела черничную жвачку и превратилась в раздутую ягоду, а Артур — тот самый Чарли, который ни на что не искусился, и ему досталась фабрика шоколада!
5/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Конечно, реакция на это воссоединение аналогична выражению лица Филиппа Бедросовича… Марго Овсянникова уж больно доминантно позирует рядом с Киркоровым. А король эстрады выражает свой статус спокойствием! Кстати, пуховик летом — это идея
6/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ууу. Певица Слава решила ярко подшутить над любителями китайских страшненьких лабуб! Мол, ответочка Рианне, после которой все помешались на этих брелках. Ну что? Рекомендуем, купить обвес с Чебурашкой, пока цены еще не в космосе.
7/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Митя Фомин купил себе щенка. Назвал Эдельвейс. Сказал, что давно не было в жизни пса! Боже, ну это милейший выход и тот самый случай, когда «оверсайз» не заслуживает критики…
8/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Каждая девушка иногда немного Лолита. Кеды или каблуки? На спорте или на шике? Певица решила отразить женскую боль в своем луке. Ну а также подчеркнуть свой спортивный настрой, который сейчас в активной фазе.
9/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Я подаю на тебя в суд, Канье Уест!» Ким Кардашьян, ой, точнее Ольга Серябкина уж слишком правдоподобно закосплеила заморскую знаменитость. А вы кого здесь больше узнаете — нашу Олю или Ким?
10/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Настроение: сидеть в самолете и думать о пилоте… Дмитрий Журавлев уж сильно напоминает в этом образе строчки из песни Елки про пилота! Мы думаем, он красавчик. А он о чем размышляет? И все-таки так и хочется запеть эту песню!
11/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Лавандовый раф пить будем? Роман Василенко и на дорожке смог присесть и устроить легкий «чилл», что всецело дополняет его образ. Не хватает лишь автомобиля и белого салона в нем для полного погружения в сказку!
12/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В принципе американский бомж стайл всегда был в моде. Певица Дора не дура, как она, обычно, про себя поет. Пришла в удобном и практичном! Видимо, желая, запомнится простотой. Но у нее уже есть конкурент…
13/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ее выносил Прохор Шаляпин из джипа на руках. Смотри, Пригожин, твоя жена та еще королевна! Валерия и Иосиф как всегда неотразимы, и оба здесь похожи на праздничный зефирчик… Прелесть!
14/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Наверное, мы узнаем Татьяну Куртукову по пышноте подола и танцевальным рукам! Матушка земля надела уранический туманный наряд… Наверное, это намек — скоро нас заклинит ее новым хитом. А пока ждем, давайте заценим черевички «верблюда»?
15/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов