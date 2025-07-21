Рианна родила третьего ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

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Во время всех своих беременностей звезда не отказывалась от смелых образов.

Певица Рианна вновь стала мамой — стало известно о рождении ее третьего ребенка, девочки. В социальной сети артистки появилось трогательное фото из родильной палаты, где счастливая мама держит новорожденную дочь в нежно-розовой шапочке, а сама певица украшена очками того же цвета.

Первый ребенок Рианны появился на свет в мае 2022 года в Лос-Анджелесе, а спустя девять месяцев певица объявила о второй беременности. Летом 2023 года у пары родился мальчик. Младшему сыну еще не исполнилось и двух лет, когда у семьи появилась третья радость.

Музыкальный продюсер и партнер Рианны, рэпер Раким Ателастон Майерс, выступающий под псевдонимом A$AP Rocky, с радостью воспринял расширение семьи. Еще до рождения первенца он делился планами о воспитании, подчеркивая важность сохранения детского воображения.

Несмотря на то, что Рианна в последнее время меньше занимается музыкой, ее жизнь продолжает привлекать внимание СМИ. Во время всех трех беременностей звезда не отказывалась от стильных и смелых образов, предпочитая облегающие мини-платья и другие модные эксперименты.

Сама певица отмечала, что беременность для нее — не повод скрываться или отказываться от радостей жизни, признавая, что беременность не была запланирована, но стала желанным и счастливым событием.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная певица Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале.