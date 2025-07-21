В Нерюнгринском районе Якутии разбился вахтовый автобус

Фото: Telegram/МВД по Республике Саха (Якутия)/mvd_sakha

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Транспортное средство упало с 25-метровой высоты. В результате аварии погибли 14 человек, включая водителя, семь — госпитализированы.

В Нерюнгринском районе Якутии произошла авария с участием вахтового автобуса, следовавшего по маршруту одного из предприятий. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в результате ДТП погибли 14 человек, включая водителя, еще семеро получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель автобуса марки «НЕФАЗ» не справился с управлением — транспортное средство съехало с дороги и рухнуло с обрыва высотой около 25 метров. В момент происшествия в салоне находилось около 36 человек.

«В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, семь человек госпитализированы», — говорится в официальном сообщении МВД, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура города Нерюнгри инициировала проверку по факту трагедии. На место происшествия направлен исполняющий обязанности городского прокурора. Как уточнили в надзорном ведомстве, авария произошла с участием транспорта, принадлежащего ООО УК «Колмар».

Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранительные органы и экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.

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