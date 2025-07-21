Агата Муцениеце после долгого перерыва встретилась с сыном Тимофеем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мальчик сыграл в баскетбол с младшей сестрой.

Актриса Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном Тимофеем на фоне продолжительных судебных разбирательств с бывшим мужем Павлом Прилучным. Трогательное видео об этом она опубликовала в соцсети.

На кадрах видно, как мальчик играет в баскетбол, а рядом находится его младшая сестра Мия. Подписала артистка ролик лаконично — «Они» — и добавила сердечко, не раскрывая подробностей встречи.

Ранее Муцениеце с болью говорила о разлуке с сыном и судебных решениях, которые, несмотря на постановление о проживании ребенка с матерью, не привели к возвращению Тимофея домой. Знаменитость признавалась в отчаянии, но со временем переключилась на карьеру, новые отношения и внутренние изменения, отказавшись от публичных конфликтов с бывшим мужем, актером Павлом Прилучным.

Ситуация начала меняться после того, как Агата подтвердила беременность и получила предложение руки и сердца от музыканта Петра Дранги. Теперь дочь Мия посещает отца и брата, а Тимофей подарил сестре игрушку — этот момент запечатлели на видео, где также появился младший сын Прилучного от другого брака, Микаэль.

Поклонники актрисы надеялись на восстановление отношений между матерью и сыном, хотя мальчик, по всей видимости, продолжал жить с отцом. Юридические споры остаются сложными: суд учитывает мнение Тимофея, который предпочитает проживание с отцом, однако сторона Муцениеце настаивает на повторной экспертизе, опасаясь давления на ребенка. Адвокат Прилучного предупреждает, что затяжные судебные процессы могут нанести мальчику психологическую травму и затянуться на длительный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце начала подготовку к свадьбе с Петром Дрангой.