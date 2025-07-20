В Сирии начал действовать режим прекращения огня

Фото: www.globallookpress.com/Moawia Atrash

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как сообщил спецпосланник президента США в Турции Томас Баррак, следующим этапом в деэскалации конфликта станет обмен заложниками.

В Сирии официально начал действовать режим прекращения огня, которому, по словам спецпосланника президента США в Турции Томаса Баррака, подчиняются все стороны конфликта. Об этом он сообщил в соцсети X.

Согласно заявлению Баррака, режим перемирия вступил в силу с 17:00 по местному времени (совпадает с московским) и охватывает все очаги эскалации. Он подчеркнул, что данный шаг является важным этапом на пути к стабилизации ситуации в регионе.

«Все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий. Следующим краеугольным камнем на пути к устойчивой деэскалации является полный обмен заложниками и задержанными», — написал дипломат.

По его словам, на текущий момент ведется работа над логистическим обеспечением будущего обмена. Конкретные сроки реализации этой инициативы пока не называются.

Ранее, писал 5-tv.ru, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа выступил с заявлением о прекращении огня в южной провинции Эс-Сувейда. Он отметил, что любое нарушение режима прекращения огня будет расцениваться как угроза национальной безопасности и посягательство на территориальную целостность государства.