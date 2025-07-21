«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой
SHAMAN назвал лучшее место для записи песни мечты
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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При этом исполнитель пояснил, что быстро осуществить желаемое не получится.
Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, поделился творческой идеей, к реализации которой предпочитает стремиться. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале VK Fest 2025.
«Моя мечта — спеть в открытом космосе», — сказал он.
При этом исполнитель пояснил, что быстро осуществить желаемое не получится. К тому же добавил, что потребуются хорошие физические данные.
«Но это, как понимаете, достаточно серьезная подготовка», — поделился он.
По словам исполнителя, точной даты для осуществления задуманного он пока не знает, однако предполагает, что провести это в его силах.
«Не знаю, может быть, когда-нибудь и случится», — отметил певец.
Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN представил клип для «Интервидения» на фасаде кинотеатра «Октябрь». На международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» артист будет представлять Россию.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Россия открыта для сотрудничества в космосе. Однако в приоритете остается развитие равноправных партнерств и опыт.