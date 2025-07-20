В Курской области два человека получили ранения при атаке дрона на автомобиль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в Суджанском районе Курской области. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале врио губернатора области Александра Хинштейна.

В публикации политик отметил, что пострадали двое молодых людей 20 и 22 лет. Оба человека получили осколочные ранения рук и ног. В настоящий момент граждане госпитализированы в медицинское учреждение и находятся в состоянии средней степени тяжести.

При этом подчеркивалось, что сейчас раненые остаются в Курской областной больнице.

На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы государства ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над Россией. Два из них сбили над Курской областью.