Новый князь Владимир: Матвиенко представил артиста, который заменил SHAMAN

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Вместо Ярослава на сцене будет блистать хореограф Даниил Благов.

В этно-опере «Князь Владимир» заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, заменит хореограф Даниил Благов. Об этом 5-tv.ru рассказал композитор Игорь Матвиенко.

«Даниил Благов — это новый Князь Владимир. Очень мы все волнуемся, потому что SHAMAN с его огромной 15-миллионной группой женщин нас, конечно, съедят. Потому что часто спрашивают: «Будет ли Ярослав?» — рассказал Матвиенко.

Он отметил, что Ярослав больше не будет исполнять роль Князя Владимира. Однако Даниил ничем не хуже. Композитор надеется, что поклонники SHAMAN по достоинству оценят талант артиста.

«Я надеюсь, девушки, которые следили за творчеством Ярослава, будут следить за творчеством Дани. Потому что он действительно хорош», — заключил Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Матвиенко объяснил замену SHAMAN в этно-опере «Князь Владимир». Причина оказалась на поверхности: артист физически не успевает готовиться к выступлениям из-за плотного графика.