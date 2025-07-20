«Давно не было в жизни»: у Мити Фомина прибавление в семье

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Певец откровенно поделился, зачем завел питомца и как тот изменил его жизнь.

В жизни певца Мити Фомиа появилась маленькая бультерьерша по имени Эдельвейс. Артист признался: это имя для него не просто красивое слово, а целый символ. Об этом он рассказал 5-tv.ru на фестивале VK Fest 2025.

«Эдельвейс — это символ преданности, стойкости, любви и чистоты. А вообще, я называю ее Веся, Висилиса, Висюля, Висюлька», — поделился певец с улыбкой.

Новая любимица родилась 8 марта в Ростове-на-Дону и вскоре стала полтоправным членом семьи. По словам артиста, дело вовсе не в скуке.

«Я вообще по натуре собачник, и у меня давно не было в жизни пса. Вот и решил завести себе», — рассказал Фимин.

Фомин не скрывает: забота о щенке требует энергии.

«Чуть-чуть, конечно, ускоряешься, начинаешь быть в тонусе», — говорит он, признавая, что четвероногий друг освежил его ритм жизни.

Уже на следующей неделе Эдельвейс начнет занятия с кинологом, но даже сейчас певец отмечает, что «для своего возраста она уже достаточно адекватная».

Маленькой бультерьерше — всего четыре с половиной месяца, но, кажется, она уже успела завоевать сердце артиста и занять особое место в его семье.

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