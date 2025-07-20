РСТ рекомендовал россиянам искать обходные пути в Крым из-за пробки у моста

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Туристам советуют заранее рассмотреть железнодорожные и сухопутные маршруты.

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал гражданам, планирующим поездку в Крым, заранее изучить альтернативные маршруты из-за пробки у моста.

По данным организации, на въезде на Крымский мост со стороны Тамани образовалась значительная пробка. На участке длиной несколько километров скопились тысячи машин. Движение серьезно затруднено. Со стороны Крымского полуострова в заторе находятся примерно 100 машин. В среднем водителям приходится ожидать в пробке от двух до трех часов.

«Российский союз туриндустрии рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — заявили представители союза.

По информации РСТ, помимо автомобильного транспорта, стоит рассмотреть железнодорожное сообщение, а также сухопутные пути следования. Такая мера позволит избежать продолжительных задержек в пути. Затруднения наблюдаются и со стороны самого Крымского полуострова — в пробке находятся около ста автомобилей. Водителям рекомендовано заранее подготовиться к возможным заторам, взять с собой воду, еду и необходимые вещи.