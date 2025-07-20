Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Американский журналист сравнил экономические и политические итоги действий лидеров двух стран.

Журналист из США Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора немецкого издания Bild Паулю Ронцхаймеру заявил, что Германия сегодня идет ко дну, тогда как президент России Владимир Путин возвысил свою страну.

«Ваша страна идет ко дну, а Россия поднимается. Вы должны быть в ярости на собственных политиков, а вместо этого критикуете Путина, что меня смешит», — сказал Карлсон.

Он отметил, что европейские политики стремятся возложить ответственность за кризис в экономике на решения российского лидера.

«Не он завалил парк мусором и заполнил его мигрантами», — подчеркнул журналист.

Карлсон также добавил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель «буквально разрушила» страну, открыв двери для большого числа мигрантов. По его мнению, именно такие внутренние решения оказали негативное влияние на текущее положение Германии. При этом новый кабинет министров ФРГ ведет такую же политику, что наихудшим образом отражается на жизни граждан.