Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 7% в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Депутат допустил, что в ближайшее время показатель опустится до 15%

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка в России может снизиться до 7% в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.

По мнению депутата, уже к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 15%. Этих показателей все еще недостаточно, самый оптимальный вариант для экономики РФ — 7%.

«Ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», — сказал Аксаков.

По словам депутата, такая динамика станет возможной при условии, что инфляция продолжит замедляться.

В июне Центральный банк России впервые за продолжительный период пересмотрел ключевую ставку, снизив ее с 21% до 20% годовых.

Следующее заседание регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об изменении ставки, запланировано на 25 июля. Ранее Банк России подчеркивал необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации инфляционных ожиданий.