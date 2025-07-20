Пожар на судне у берегов Индонезии привел к гибели трех человек

Фото: www.globallookpress.com/Basarnas

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При пожаре на судне у берегов Индонезии погибли три человек.

В результате пожара на судне KM Barcelona VA у берегов Индонезии погибли три человека. Об этом 20 июля сообщила газета Mint.

Уточняется, что официального подтверждения жертв пока что не поступало.

«Сильный пожар в воскресенье охватил судно KM Barcelona VA у побережья Индонезии, и пассажиры были вынуждены прыгнуть в море», — говорится в публикации.

Инцидент произошел на пароме, который перевозил свыше 300 человек в провинции Северный Сулавеси. По информации чиновника провинциального поисково-спасательного управления Вери Ариянто, в результате происшествия были спасены почти 150 человек.

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. Для ее проведения задействованы два корабля, несколько лодок и другие суда. Кроме того, в операции принимают участие местные рыбаки.

«По предварительной информации, пожар происходит недалеко от острова Талисе», — рассказал Джерри Хармонсина, секретарь регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Северного Сулавеси.

Пожар на пассажирском пароме KM Barcelona VA с 280 людьми на борту произошел ранее в тот же день. После того как с нижних палуб начал валить густой черный дым, на борту началась паника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии.