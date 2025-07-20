Угроза цунами у берегов Камчатки официально снята после землетрясений

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спасатели сообщили, что опасности для жителей полуострова больше нет, волны не зафиксированы.

На Камчатке сняли предупреждение о возможном цунами, которое ранее было объявлено после серии сильных землетрясений в акватории Тихого океана. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Сейсмическая активность была зафиксирована 20 июля в районе Петропавловска-Камчатского. По данным специалистов, подземные толчки достигали магнитуды 7,4. После самого мощного землетрясения местные власти приняли решение объявить штормовое предупреждение и оповестили население прибрежных районов о возможной эвакуации.

Однако спустя несколько часов специалисты отменили тревогу. В заявлении МЧС уточняется, что значительных волн, представляющих угрозу для жизни и инфраструктуры, зарегистрировано не было. Ситуация на полуострове остается спокойной, и все службы продолжают мониторинг.

Жителей региона просят сохранять спокойствие, поскольку, как напоминают специалисты, в течение некоторого времени после подобных сейсмособытий могут происходить повторные подземные толчки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что максимальная высота возможной волны при развитии цунами может достигать 60 сантиметров.