Угроза цунами у берегов Камчатки официально снята после землетрясений
Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис
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Спасатели сообщили, что опасности для жителей полуострова больше нет, волны не зафиксированы.
На Камчатке сняли предупреждение о возможном цунами, которое ранее было объявлено после серии сильных землетрясений в акватории Тихого океана. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.
Сейсмическая активность была зафиксирована 20 июля в районе Петропавловска-Камчатского. По данным специалистов, подземные толчки достигали магнитуды 7,4. После самого мощного землетрясения местные власти приняли решение объявить штормовое предупреждение и оповестили население прибрежных районов о возможной эвакуации.
Однако спустя несколько часов специалисты отменили тревогу. В заявлении МЧС уточняется, что значительных волн, представляющих угрозу для жизни и инфраструктуры, зарегистрировано не было. Ситуация на полуострове остается спокойной, и все службы продолжают мониторинг.
Жителей региона просят сохранять спокойствие, поскольку, как напоминают специалисты, в течение некоторого времени после подобных сейсмособытий могут происходить повторные подземные толчки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что максимальная высота возможной волны при развитии цунами может достигать 60 сантиметров.