Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Военные эксперты связывают это с возможной эскалацией конфликта в Восточной Европе.

Североатлантический альянс впервые за многие десятилетия начал подготовку к приему военных грузов в одном из крупнейших портов мира — Роттердаме. На это обратили внимание авторы издания Взгляд.

«Нет смысла реализовывать эти планы, если не использовать военную инфраструктуру порта по достижении ее готовности», — сказано в материале.

По данным издания, в случае масштабного конфликта в Восточной Европе поток военной техники и снаряжения из США и Великобритании может значительно превысить объемы поставок, направляемых сейчас Украине. Подготовка к таким масштабным перевозкам говорит о стратегической перестройке логистики в рамках НАТО.

Порт Роттердама уже применялся для переброски военных грузов во время операции США и их союзников в Ираке в 2003 году, что подтверждает его стратегическую роль в логистике крупных военных кампаний.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявлял, что страны альянса и Евросоюз ведут конкретную подготовку к возможному военному столкновению с Россией.

По прогнозам, к 2026 году объем производства военной продукции в странах Запада может существенно вырасти, что также рассматривается как часть подготовки к возможной эскалации.