«Стареющая дива»: адвокат семьи Тиммы грубо отозвалась об Анне Седоковой

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Мария Гаврилова позволила себе нелестные комментарии о внешности певицы.

Адвокат семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы назвала певицу Анну Седокову «стареющей дивой». Юрист Мария Гаврилова «прошлась» по внешности артистки у себя на странице в социальной сети.

Напомним, чуть больше полугода назад скончался третий муж Анны Седоковой — спортсмен Янис Тимма. С тех пор скандалы вокруг певицы не утихают. Сейчас семья баскетболиста судится с Седоковой за многомиллионное наследство Тиммы.

Известно, что пока Янис жил с Анной он приобрел пять квартир. Некоторые апартаменты баскетболист оформил на супругу. Родственники Тиммы хотят, чтобы половина денег от недвижимости была перечислена на счет первого сына спортсмена, который родился в предыдущем браке.

Адвокат семьи Тиммы также часто комментирует сложившуюся ситуацию. Не так давно она даже «прошлась» по внешности артистки.

«Тупо блокирует вопрошающих и продолжает глупо пиарить выступающие части тела стареющей дивы!» — написала в соцсети Гаврилова, защищающая в суде интересы близких родственников Яниса.

Пост юриста с нелицеприятным высказыванием вызвал волну негодования пользователей интернета. Большинство сходятся во мнении, что адвокат не должен переходить на личности, а Мария сделала это. Поэтому некоторые уверены в ее непрофессионализме.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Анны Седоковой новый роман.