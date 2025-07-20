Что могло пойти не так? Бекхэм хотел модную прическу, а получил плешь

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stephen Lock; Instagram*/victoriabeckham

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Теперь придется бриться налысо.

Бывший футболист и икона стиля Дэвид Бекхэм захотел вернуть себе прическу из 2000-х, но, взявшись за машинку, попал впросак. Об этом у себя на странице в социальной сети сообщила его жена, певица Виктория Бекхэм.

Английский спортсмен, вдохновившись знаменитой лысиной из начала нулевых, решил, не обращаясь к парикмахеру, самостоятельно сделать себе крутую прическу. Но вместо желаемого результата получил лишь разочарование.

Прямо во время процесса с головки машинки слетела насадка, в результате на макушке Дэвида появилась небольшая залысина. Скрыть неудачу никак не получилось, потому что большая часть головы была уже подстрижена правильно.

Жене бывшего футболиста Виктории Бекхэм явно не понравилась его новая, «потрясающая» прическа. Вместо поддержки она выложила саркастичный пост и поделилась неудачей 50-летнего Дэвида со всем миром.

«Это выглядит плохо. Я всегда буду с тобой честна — это выглядит ужасно», — написала певица.

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