Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Подразделения Южной группировки провели наступление и уничтожили до 165 боевиков ВСУ.

Подразделения Южной группировки российских войск в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, операция прошла успешно — российским военнослужащим удалось взять под контроль территорию, ранее удерживаемую украинскими силами. В результате боев были уничтожены до 165 боевиков ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также одно артиллерийское орудие.

Также в ходе операции ликвидированы пять складов с боеприпасами и материальными средствами противника. Минобороны уточнило, что удары наносились по позициям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Курахово, Константиновка, Новогригоровка и Александрополь.

Боевые действия продолжались в течение последних суток и были направлены на укрепление позиций российских сил в регионе и уничтожение военной инфраструктуры противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили Новохатское в ДНР.