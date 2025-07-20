The Spectator: Ультиматум Трампа по Украине стал подарком для Путина
The Spectator: Ультиматум Трампа по Украине стал подарком для Путина
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Заявление американского лидера стало выгодным России.
Ультиматум бывшего президента США Дональда Трампа, адресованный России и касающийся урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней, оказался выгодным для российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Spectator.
«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьезных санкций», — сказано в публикации.
В конгрессе США был временно заморожен процесс обсуждения законопроекта, предусматривающего введение более строгих санкций в отношении России.
Сенатор США Линдси Грэм*, активно выступающий с антироссийскими заявлениями, представил законопроект, предполагающий введение импортных пошлин в размере 500% на продукцию из стран, продолжающих покупать у России нефть, газ, нефтепродукты и уран.
Параллельно с внесением законопроекта сенатор сообщил, что США и Европейский союз достигли договоренности о передаче Украине американских вооружений, при этом финансирование поставок возьмет на себя Европа. По его словам, в будущие поставки войдут не только ракеты, но и батареи систем противовоздушной обороны Patriot.
* — внесен в список террористов и экстремистов в России.