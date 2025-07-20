Пашинян призвал всех армян быть готовыми изгнать католикоса из его резиденции

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Существует мнение, что давление на церковные структуры в Армении связано с репрессивными мерами против предпринимателя Самвела Карапетяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом быть готовыми освободить резиденцию главы Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пашинян анонсировал масштабное «духовное собрание» на площади в Эчмиадзине, расположенной рядом с Первопрестольным Эчмиадзином — официальной резиденцией главы Армянской апостольской церкви Гарегина II.

«Ктрич Нерсисян призывает нас, верных последователей Армянской апостольской святой церкви, освободить патриархию от него. Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — написал он, в очередной раз обвинив духовного лидера в нарушении обета безбрачия.

Согласно Конституции Армении, церковь и государство разделены, и представители власти не имеют права вмешиваться в дела религиозных организаций. Однако Никол Пашинян заявил, что его участие в происходящем оправдано, поскольку он выступает как верующий человек, который, по его словам, «по совпадению также занимает пост премьер-министра».

Главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян в комментарии Sputnik International выразил мнение, что давление на церковные структуры в Армении связано с репрессивными мерами против предпринимателя Самвела Карапетяна.