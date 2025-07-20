Верховный суд разрешил не сносить самострой при отсутствии угрозы гражданам

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

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Закон встал на сторону хозяйки участка, построившей гостиницу вместо жилого дома.

Верховный суд Российской Федерации допустил возможность сохранения самовольных построек, если они не создают угрозу для жизни и здоровья граждан и не нарушают чьи-либо права. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом для рассмотрения стало дело жительницы Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство двухэтажного жилого дома, но возвела на участке трехэтажную гостиницу. Местные суды признали объект самостроем и постановили снести здание.

Верховный суд встал на сторону собственницы участка, подчеркнув, что при рассмотрении споров о признании права собственности на самовольные постройки необходимо опираться не только на формальные нарушения, связанные с отклонением от условий разрешения на строительство, но прежде всего на факторы безопасности и соблюдение прав окружающих.

Суд указал, что если здание соответствует техническим требованиям и не создает угрозы для жизни и здоровья, то само по себе несоответствие первоначальному назначению участка не может служить основанием для сноса.

Также судебная коллегия не обнаружила препятствий для изменения категории земельного участка: с «для индивидуального жилищного строительства» на «для туристического обслуживания», что соответствует фактическому использованию объекта.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — сказано в определении

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, указав на необходимость учесть правовую позицию коллегии.