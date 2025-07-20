ВТП зафиксировала потерю интереса россиян к немецким автомобилям

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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По словам эксперта, потребители все чаще отдают предпочтение китайским брендам.

Член Российско-германской внешнеторговой палаты и глава компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт сообщил о снижении интереса россиян к продукции немецкого автопрома. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на интервью, опубликованное РИА Новости.

Он отметил, что после ухода немецких автоконцернов из России в 2022 году ситуация на рынке существенно изменилась. Сегодня, по его словам, немецкие марки предлагают лишь традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, тогда как китайские производители активно продвигают более современные и доступные электромобили.

«У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле», — подчеркнул Эбергардт.

Он добавил, что за последние два года китайские автомобили стали заметно качественнее, что также влияет на потребительский выбор в России. В результате немецкие бренды теряют свою долю на рынке.

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