«Еще больше любви»: Аврора Киба Лепса выложила новое фото с артистом
Невеста Лепса поделилась новым снимком с 63-летним певцом
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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На снимке певец выглядит счастливым.
Юная избранница народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба поделилась новым снимком с 63-летним возлюбленным. Трогательное фото девушка опубликовала у себя в социальной сети.
На нем 19-летняя Киба нежно прижимается к артисту, который в расстегнутой светлой рубашке и розовых очках, широко открыв рот, на груди показывает знак мира. В это время Киба, одетая в легкий белый наряд с цветочным рисунком, мило улыбается.
Новую фотографию студентка подписала следующей фразой: «Отправила это маме». После этого в сети началось бурное обсуждение. Некоторые подписчики предположили, что это явный намек на нечто большее, чем просто роман — скорую свадьбу.
К слову, в прошлом месяце Аврора опубликовала видео, где она и Лепс танцуют под его песню, а в качестве фразы девушка выбрала философскую цитату о браке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк пригрозила судом девушке Лепса.
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