На Камчатке объявили угрозу цунами после серии землетрясений

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Толчки магнитудой до 7 баллов ощущались сразу в нескольких городах региона.

Жителей Камчатского края предупредили об угрозе цунами после серии землетрясений, зафиксированных 20 июля в акватории Тихого океана. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате второго землетрясения была объявлена угроза для ряда прибрежных населенных пунктов.

«Поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до двух метров», — сказано в сообщении.

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда землетрясений, зарегистрированных на Камчатке 20 июля, составила 7 и 7,6. Очаги подземных толчков находились на глубине 13 и 17 километров. Подземные толчки силой до 7 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе.

В МЧС уточнили, что максимальная высота возможной волны при развитии цунами может достигать 60 сантиметров. Жителям прибрежных территорий рекомендовано сохранять спокойствие и следить за сообщениями от экстренных служб. Спасатели находятся в состоянии повышенной готовности, мониторинг сейсмической активности продолжается.

Согласно предварительным расчетам МЧС, высота возможной волны у побережья Алеутского округа могла достигать 60 сантиметров, у берегов Усть-Камчатского района — до 40 сантиметров, а в районе Петропавловска-Камчатского — примерно 15 сантиметров.