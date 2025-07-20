«Ты такая красивая, поехали»: корейские певцы похвастались знанием русского языка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыканты выступили на VK Fest 2025.

Участники корейской мужской группы Upgrade Mountains продемонстрировали свои навыки владения русским языком. Это случилось на пресс-конференции музыкального фестиваля VK Fest 2025.

Певцы из Сеула выучили несколько фраз, чтобы взаимодействовать с публикой. Теперь на сцене и за ее пределами они могут использовать такие слова, как: «хорошо», «поехали», «пошумим» и «ты такая красивая».

Отвечая на вопрос журналиста, понравилась ли им Москва зарубежные артисты, а также их продюсер сказали уверено «да». Певцы из Сеула остались довольны не только столичным сервисом и архитектурой, но и атмосферой. Музыканты подчеркнули, что гости на фестивале прыгали и потанцевали точно также, как и в Корее. Это им очень понравилось.

Помимо этого, участники Upgrade Mountains рассказали, что они слушают российских исполнителей. Им нравится творчество советского рок-музыканта Виктора Цоя. А из ныне живущих артистов корейским певцам импонирует Xolidayboy. Они даже выучили слова из его песни «Пожары».

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