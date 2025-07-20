Мерц снова разрушил надежды Украины на вступление в ЕС

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme

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Сначала — урегулирование конфликта, потом — восстановление экономики страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность скорого вступления Украины в Европейский союз, заявив, что приоритетом на текущем этапе должно стать прекращение конфликта и восстановление страны. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — отмечается в материале.

Заявление было сделано в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном. По словам канцлера, Европа должна сосредоточиться прежде всего на завершении боевых действий, а также на будущей экономической и инфраструктурной стабилизации Украины.

Против вступления Украины в Европейский союз выступил также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В публикации в социальной сети Х он выразил мнение, что принятие страны, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, в состав ЕС приведет к тому, что боевые действия будут фактически импортированы на территорию объединения.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году и с тех пор неоднократно настаивала на ускоренном процессе интеграции. Однако ряд стран Евросоюза, включая Германию, высказывают опасения по поводу готовности Украины выполнять все требования к членству.