Более 130 поездов задержали в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Движение осложнено после падения обломков беспилотника боевиков ВСУ на перегоне Лихая–Замчалово.

В Ростовской области на перегоне Лихая–Замчалово были повреждены элементы инфраструктуры из-за падения обломков беспилотника. Это привело к массовым задержкам поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Российские железные дороги» (РЖД).

В общей сложности с опозданием следуют 132 поезда, в том числе составы ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». Отмечается, что интервал задержек варьируется от 33 минут до 15 часов. Поезда проходят проблемный участок с пониженной скоростью, а часть из них уже прибыла в пункты назначения.

На станциях региона открыты дополнительные кассы, организована раздача питьевой воды, усилены дежурные бригады. Пассажирам с детьми и пожилым предоставлены комнаты матери и ребенка.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — сообщили в РЖД.

Ранее сообщалось, что 21 поезд, курсировавший в Крым и обратно, также был задержан из-за повреждения контактной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов в Крым и обратно нарушено из-за падения обломков БПЛА.