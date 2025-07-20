В Гонконге объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна Вифа

Фото: www.globallookpress.com/Yang Guanyu

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Власти отменили занятия и рейсы, а жителей призвали не выходить на улицу.

Власти Гонконга ввели штормовое предупреждение самого высокого, десятого уровня в связи с приближением тайфуна Вифа. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации местной метеорологической службы, тайфун находится примерно в шестидесяти километрах к юго-западу от территории города. В связи с ухудшением погодных условий было принято решение отменить занятия в школах и закрыть детские сады.

Аэропорт Гонконга сообщил, что в воскресенье отменены около 500 рейсов, еще примерно 400 были перенесены на более позднее время. Представитель воздушной гавани отметил, что такие меры связаны с безопасностью пассажиров и сотрудников. У восточного побережья города зафиксированы сильные волны, представляющие угрозу для навигации.

Жителей проинформировали о необходимости избегать нахождения на улице и соблюдать меры предосторожности. Тайфун сопровождается шквальным ветром и проливными дождями, ситуация в городе остается напряженной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный ливень со штормом парализовал жизнь в столице Турции.